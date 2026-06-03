Продолжают выгуливать без поводка: владелица погибшего шпица вновь пожаловалась на хозяев ротвейлеров

Владелица шпица, загрызенного в конце мая ротвейлером, вновь пожаловалась на беспечных владельцев опасной породы. Она сняла на видео выгул животных без намордников и поводка.
Любовь живёт в Московском районе, фотографии и запись сделала со своего балкона. Свободно передвигающуюся собаку снял и её муж.
«Вот, пожалуйста, в продолжение нашей истории: собственники двух ротвейлеров, один из которых убил нашего Андрюшу (шпиц семьи — ред.), продолжают выгуливать их без намордников. Лишь одну собаку посадили на поводок, вторая по-прежнему на самовыгуле. Уже несколько раз за последние дни мы их наблюдали», — говорит калининградка, добавляя, что теперь с опасными собаками гуляет женщина. Хозяин с псами не появляется.
26 мая на Интернациональной ротвейлер неожиданно набросился на шпица по кличке Андрюша, с которым гуляла пожилая мама хозяйки. Агрессивный пёс рвал Андрюшу, а хозяин даже не пытался его оттащить. Пенсионерка пыталась отбить любимого питомца и пострадала сама. Шпица спасти не удалось — он получил смертельные увечья. Хозяева обратились в полицию.