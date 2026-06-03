Продолжают выгуливать без поводка: владелица погибшего шпица вновь пожаловалась на хозяев ротвейлеров

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Владелица шпица, загрызенного в конце мая ротвейлером, вновь пожаловалась на беспечных владельцев опасной породы. Она сняла на видео выгул животных без намордников и поводка.

Любовь живёт в Московском районе, фотографии и запись сделала со своего балкона. Свободно передвигающуюся собаку снял и её муж.