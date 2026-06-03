В Черняховске бывшего руководителя компании будут судить после гибели электрика на складе

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В Черняховске завершено расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть человека. Об этом сообщил региональный СКР в среду, 3 июня.

По данным следствия, 46‑летний бывший фактический руководитель ООО 3 октября 2024 года допустил электрика к осмотру кабелей и соединений на третьем этаже зерносклада на улице Элеваторной. Работник не имел наряда‑допуска или распоряжения, был без средств индивидуальной защиты и страховочных систем.

Во время работ 67‑летний электрик упал в неограждённую шахту лифта и погиб на месте от полученных травм. Следствие считает, что трагедия стала прямым последствием нарушений требований безопасности, допущенных руководителем.

По делу проведены экспертизы, допрошены свидетели, собрана доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).