Гуляла с братом и пропала: в Калининграде потерялась семилетняя девочка с особенностями развития

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде потерялась семилетняя девочка с особенностями развития, ребёнка в нескольких кварталах нашли прохожие. Об этом «Клопс» рассказали в региональном УМВД, подробности сообщил знакомый с ситуацией источник.

Семья живёт в районе улицы Грига. Днём во вторник, 2 июня, ребёнок гулял во дворе со старшим братом. В какой-то момент мальчик упустил сестру из виду, а потом понял, что она исчезла. Школьник побежал домой и сообщил о случившемся матери.

Мама с сыном бросились на поиски, но всё было безрезультатно. Последними пропавшую видели знакомые дети недалеко от дома. Девочке велели идти домой, но она так и не пришла: у ребёнка задержка развития, она почти не разговаривает.

В 17:15 взволнованная мать сообщила о случившемся в полицию и попросила помощи у волонтёров. Как вскоре выяснилось, уже около 16:00 растерянного ребёнка заметили прохожие в районе комплекса «Рой Джой». Они сообщили в полицию и оставались с девочкой до приезда сотрудников ППС.

О найденном ребёнке, подходящем по описанию, сразу сообщили матери. Та прибежала на указанное место. Полицейские установили, что с девочкой никаких противоправных действий не совершалось. Её передали матери.