В Калининграде водитель выплатил 650 тысяч рублей за повреждённый в ДТП чужой Jaguar

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Судебные приставы добились выплаты ущерба после ДТП, в котором столкнулись Toyota Land Cruise и Jaguar. Об этом сообщили в УФССП по Калининградской области.

По данным ведомства, водитель Toyota при движении задним ходом повредил стоявший за ним автомобиль. Страховая компания перечислила владельцу Jaguar 400 тысяч рублей — максимальный лимит по ОСАГО, однако ремонт машины превысил миллион.

Собственник пострадавшего авто обратился в суд, который постановил взыскать с виновника аварии оставшуюся сумму — 650 тысяч рублей. Исполнительный лист поступил в отделение приставов. Чтобы добиться выплаты, они ограничили регистрационные действия в отношении имущества должника: двух квартир площадью 34 и 64 кв. м, а также автомобилей BMW и Ford Mustang. Кроме того, был наложен арест на банковские счета.

После введённых мер мужчина полностью погасил задолженность в установленный срок. Ограничения с имущества и счетов сняты.