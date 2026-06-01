17:49

«Пронёсся и ударил кулаком в живот»: самокатчик травмировал ребёнка в центре Калининграда и уехал

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Десятилетнего мальчика в центре Калининграда ударил кулаком незнакомый мужчина на самокате. Мама мальчика обратилась в полицию. Об этом «Клопс» рассказала сама женщина. 

Инцидент произошёл вечером 30 мая на перекрёстке Ленинского проспекта и Барнаульской. Около 19:30 жительница областного центра с сыном переходила проспект. Мальчик первым дошёл до тротуара и остановился в стороне, чтобы дождаться мать.  

По словам женщины, в этот момент мимо ребёнка на самокате на высокой скорости пронёсся мужчина около 30 лет на вид и ударил мальчика кулаком в живот. Она предполагает, что ребёнок мог помешать ему «дальше лететь через пешеходный переход».

«После удара сыну было трудно дышать, на животе появился ярко выраженный след, он сильно плакал», — говорит калининградка. Мама находилась всего в пяти метрах и была уверена, что рядом с переходом безопасно.

Женщина подала заявление в полицию в тот же вечер: «Рядом с местом происшествия установлены камеры. Я надеюсь, что этого урода найдут».

Тема:
ДТП с самокатами в Калининграде
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