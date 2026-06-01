В Калининграде семья лишилась дома после серии поджогов с разницей в два дня (фото, видео)

«Наш горел со стороны входа. Пострадала одна комната. Потом говорили, что в дом могла быть заброшена бутылка с горючей жидкостью. Может быть, через окно, которое поджигатель разбил», — рассказала Анна.

По словам женщины, местные жители знали, кто причастен к поджогу. Это один из соседей, который больше 30 лет провёл в местах заключения. Он пьёт, ведёт асоциальный образ жизни. Люди полагают, что второй пожар мог не случиться, если бы мужчину сразу задержали.

После происшествия мама Анны боялась находиться дома, да и ночевать там было невозможно — запах гари, чёрные стены, копоть.

«Не только мама, но и другие соседи опасались оставаться дома. Людям было страшно засыпать — вдруг их снова подожгут», — говорит девушка.

Как утверждает дочь хозяйки, после первого пожара жители ждали полицейских, но они приехали не сразу. На следующий день, 20 мая, девушка несколько раз связывалась с полицией, пытаясь узнать о ходе проверки.

Уже 21 мая дом загорелся вновь. В этот момент хозяйка уехала в МФЦ. Об очередном ЧП ей снова сообщили соседи. Один из местных жителей попытался самостоятельно потушить огонь, но справиться с пламенем не удалось.

«Сгорело всё. Нет крыши, окон — ничего. Дом под снос», — говорит собеседница «Клопс».