Водитель не справился с управлением, выжившего увезли без сознания: подробности смертельного ДТП в Светлом

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Водитель легковушки, которая врезалась в придорожное дерево на улице Горького в Светлом, не справился с управлением. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 31 мая.

По данным областного управления МЧС, об аварии в «Систему-112» сообщили очевидцы. На место отправили спецмашину и пятерых спасателей, они доставали тела погибших из покорёженного автомобиля. Выжившего 40-летнего пассажира скорая госпитализировала в бессознательном состоянии.