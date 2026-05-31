19:19

Водитель не справился с управлением, выжившего увезли без сознания: подробности смертельного ДТП в Светлом

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Водитель не справился с управлением, выжившего увезли без сознания: подробности смертельного ДТП в Светлом - Новости Калининграда | Фото: сообщество управления МЧС по Калининградской области / «ВКонтакте»
Водитель не справился с управлением, выжившего увезли без сознания: подробности смертельного ДТП в Светлом - Новости Калининграда | Фото: сообщество управления МЧС по Калининградской области / «ВКонтакте»
Водитель не справился с управлением, выжившего увезли без сознания: подробности смертельного ДТП в Светлом - Новости Калининграда | Фото: сообщество управления МЧС по Калининградской области / «ВКонтакте»
Фото: сообщество управления МЧС по Калининградской области / «ВКонтакте»

Водитель легковушки, которая врезалась в придорожное дерево на улице Горького в Светлом, не справился с управлением. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 31 мая.

По данным областного управления МЧС, об аварии в «Систему-112» сообщили очевидцы. На место отправили спецмашину и пятерых спасателей, они доставали тела погибших из покорёженного автомобиля. Выжившего 40-летнего пассажира скорая госпитализировала в бессознательном состоянии.

Авария произошла около 04:00 на окраине города. Водитель и 37-летняя пассажирка скончались на месте, 40-летнего мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом челюсти. Прокуратура начала проверку.

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