В Светлом машина врезалась в дерево, погибли мужчина и женщина (фото)

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В Светлом легковушка врезалась в берёзу, погибли мужчина и женщина. Об этом источник в экстренных службах региона сообщил «Клопс» в воскресенье, 31 мая.

Авария произошла около 04:00 на окраине города. В салоне Changan находились три человека. Водитель и женщина-пассажир скончались на месте, 40-летнего мужчину увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом челюсти. На месте работали спасатели МЧС, сотрудники Госавтоинспекции и несколько бригад скорой помощи. Подробности ДТП уточняются.