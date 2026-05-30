Не могла выбраться сама: спасатели нашли 87‑летнюю женщину, потерявшуюся в лесу под Низовкой

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Спасатели нашли в лесу под Низовкой пенсионерку, которая потерялась во время прогулки, и благополучно вывели её к дороге. Об этом сообщает МЧС региона в субботу, 30 мая.

Накануне около 16:30 в «Систему‑112» поступил сигнал о том, что в лесном массиве возле посёлка Низовка Гурьевского округа заблудилась женщина 1937 года рождения. Она не смогла самостоятельно выбраться и обратилась за помощью.

Спасатели поисково‑спасательного отряда прибыли на место и уже через полтора часа нашли пенсионерку. Она была в сознании, ориентировалась в обстановке, помощь врачей ей не понадобилась. В операции участвовали четыре специалиста и одна единица техники.