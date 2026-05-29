В калининградском дворе стаффорд набросился на девятилетних мальчиков, у обоих серьёзные раны (фото, видео)

Во дворе раздались крики

Инцидент произошёл примерно в 20:30 четверга, 28 мая. По словам Марии, мамы Ивана, дети играли возле подъезда, когда на них набросилась собака. Мария говорит, что выглянула в окно, услышав крики.

«Я увидела суету во дворе: бегала собака, бросалась на детей, какой‑то мужчина помогал отпугивать её. Пёс бросался также на Платона — это друг моего сына. Платон пострадал сильнее, собака прокусила ему обе ноги», — говорит женщина.

Стаффорд загнал Ивана в кусты, схватил его за ногу и повалил на землю. Когда во двор выбежали родители детей, собаку держал подросток.

«На ней было подобие намордника, но кожаные ремешки, которые должны фиксировать челюсть, были обрезаны. Она спокойно могла кусать и бегала без поводка. Уже потом мы посмотрели видео с камер дома — пёс не сорвался с поводка в один момент. Он около пяти минут носился у подъездов, несколько раз забегал на детскую площадку. Сын сказал, что одна мама успела схватить на руки своего ребёнка», — говорит Мария.