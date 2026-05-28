В Калининграде мужчина получил 5 лет за кражу коллекционных монет на 25 млн рублей

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В Калининграде вынесли приговор по уголовному делу о крупной краже коллекционных монет, денег и других ценностей. Об этом сообщили в прокуратуре региона в четверг, 28 мая.

Суд установил, что в декабре 2024 года мужчина вместе со знакомыми проник в частный дом на улице Берлинской. Из жилища злоумышленники вынесли деньги, ювелирные украшения, редкие коллекционные монеты и одежду. Общая стоимость похищенного превысила 25 млн рублей.

С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к пяти годам колонии общего режима. В пользу потерпевшего также взыскали сумму причинённого ущерба.