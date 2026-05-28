Против судьи калининградского арбитража разрешили возбудить дело о взятке

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против калининградского арбитражного судьи Сергея Ефименко. Об этом ТАСС пишет в четверг, 28 мая.

«По итогам рассмотрения представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Ефименко Сергея Геннадьевича ВККС дала согласие на возбуждение дела в отношении него», — заявили в пресс-службе Верховного суда.

По версии следствия, Ефименко мог получить 1 млн рублей от ответчика по одному из разбирательств. Деньги, предположительно, передавали через посредников. Взамен судья якобы должен был вынести решение в пользу заинтересованной стороны.