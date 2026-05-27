В Москве пара сорвалась с дуба во время секса: парень погиб, девушка получила тяжёлые травмы

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В Москве свидание пары у дуба закончилось трагедией: молодой человек погиб, а его спутница получила тяжёлые травмы. Об этом со ссылкой на рассказ блогера, работающей в скорой помощи, пишет РИАМО во вторник, 27 мая.

Вызов медикам поступил от молодой девушки: она сообщила, что теряет сознание, а её парень ни на что не реагирует. Бригада приехала в поле, посреди которого стоял дуб, и обнаружила под деревом пострадавшую и молодого человека без признаков жизни.

У москвички диагностировали закрытый переломы грудного отдела позвоночника и бедра, а также черепно-мозговую травму. Кроме того, у неё было низкое давление и развился геморрагический шок. Девушку перенесли в машину скорой и начали оказывать помощь.

На место вызвали вторую бригаду, чтобы передать тело юноши полиции. Придя в себя, пострадавшая рассказала, что они со спутником решили заняться экстремальным сексом на ветке дерева. В какой-то момент молодой человек соскользнул и машинально схватился за возлюбленную — оба свалились вниз, при этом москвичка приземлилась на парня. Для него это падение оказалось смертельным.