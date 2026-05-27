На Киевской огромное дерево рухнуло на дорогу сразу после проехавшей машины (видео)

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В Калининграде на улице Киевской большое дерево упало на проезжую часть и частично перегородило дорогу. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в среду, 27 мая.

ЧП произошло около 8:45 возле дома №90. По словам очевидцев, дерево рухнуло на дорогу сразу после того, как рядом проехала машина. По предварительной информации, никто не пострадал. Ветки и ствол перегородили примерно половину проезжей части. Калининградцы предполагают, что сердцевина могла быть сухой. Приехавшие на место рабочие начали разбирать завал.