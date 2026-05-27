В Зеленоградске спасатели вызволили из западни ребёнка, чья рука застряла в кровати

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В Зеленоградске шестилетней девочке потребовалась помощь спасателей. Об этом «Клопс» рассказали в ГУ МЧС по Калининградской области.

Несчастный случай с ребёнком произошёл днём во вторник, 26 мая, в квартире, где живёт семья. Рука девочки застряла между деревянными конструкциями кровати.

Когда вызволить конечность самостоятельно не получилось, родные вызвали спасателей. Они разжали детали при помощи шанцевого инструмента. Руку ребёнка освободили, девочку осмотрели сотрудники скорой. В медицинской помощи малышка не нуждалась.