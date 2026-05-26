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На Герцена водитель электровелосипеда попал под машину

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На Герцена водитель электровелосипеда попал под машину - Новости Калининграда | Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

В Калининграде водитель электровелосипеда попал под колёса автомобиля. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошёл во вторник, 26 мая, в 19:27 на пересечении улиц Герцена и Парковой аллеи. В результате ДТП водитель электровелосипеда получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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