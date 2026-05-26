Многодетная семья лишилась дома из-за загоревшегося электросамоката

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В Челябинской области семья с пятью детьми лишилась жилья из-за вспыхнувшего электросамоката. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает РЕН ТВ.

Незадолго до инцидента электросамокат был куплен старшему ребёнку. Средство индивидуальной мобильности и стало причиной пожара — не выдержала проводка во время зарядки.

Пожар случился в то время, когда дома не было взрослых. Только чудом удалось обойтись без жертв.

Основная часть дома сгорела дотла, также обвалились стены и кровля. Огонь уничтожил надворные постройки и баню. Сейчас погорельцы живут у родственников и пытаются собрать деньги на восстановление жилья.