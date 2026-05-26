Дорога погрузилась во тьму: в Калининграде в конце улицы Дзержинского загорелись три бытовки (видео)

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В Калининграде утром загорелись три бытовки в конце улицы Дзержинского, в районе озера Шенфлиз. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, информацию о пожаре подтвердили в региональном управлении МЧС.

Большой столб чёрного дыма водители заметили около 9:20. По словам местных жителей, пожарный расчёт проехал к месту происшествия примерно через три минуты после съёмки видео. В МЧС уточнили, что горят три строения размером 10 на 5 метров. Пострадавших, по данным ведомства, нет.