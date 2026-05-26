Под Светлогорском 56-летний мужчина получил множественные переломы рук и ног, упав с обрыва у моря

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В Отрадном пострадал 56-летний мужчина, упав с обрыва на побережье. Об этом «Клопс» сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Несчастный случай произошёл 25 мая около 17:30. Как сообщили очевидцы, мужчина сорвался с обрыва, катился по нему, после чего не мог самостоятельно передвигаться и выбраться. На место выехали спасатели, которые с помощью альпинистского снаряжения и носилок вытащили пострадавшего наверх обрыва. Его передали передали экипажу скорой помощи и полиции.

Как стало известно от источника в экстренных службах региона, 56-летний пациент доставлен в больницу с множественными переломами рук и ног. Его состояние на момент госпитализации оценивалось как тяжёлое.