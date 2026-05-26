08:17

В Калининграде на Автомобильной на пешеходном переходе сбили пожилую женщину

  1. Происшествия
Автор:
В Калининграде на Автомобильной на пешеходном переходе сбили пожилую женщину - Новости Калининграда | Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

В Калининграде сбили пожилую женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошёл в понедельник, 25 мая, около 16:55 на ул. Автомобильной вблизи дома №13. Как отметили в Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля Škoda при проезде  нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на пешехода 1945 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения. Женщина направлена в медицинское учреждение.

В Калининграде несовершеннолетний на питбайке попал под колёса автомобиля.

2 954
ДТП