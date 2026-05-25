В Калининграде на Осенней питбайк попал под колёса автомобиля

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В Калининграде несовершеннолетний на питбайке попал под колёса автомобиля. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По оперативной информации, инцидент произошёл в понедельник, 25 мая, около 19:10 на ул. Осенней вблизи дома №14. За рулём питбайка находился 17-летний водитель.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения. На место аварии прибыла скорая помощь, которая отвезла пострадавшего в больницу. Как отметили в Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.