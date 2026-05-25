В суд передали дело о взрыве на Калининградской ТЭЦ‑2, в котором погибли трое работников

В Гурьевский районный суд направлено уголовное дело о гибели трёх сотрудников филиала «Калининградская ТЭЦ‑2». По версии следствия, трагедия произошла из‑за нарушений требований промышленной безопасности при ремонте оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в понедельник, 25 мая.

Следствие установило, что 17 октября 2022 года заместитель начальника котлотурбинного цеха оформил наряд‑допуск на ремонт энергоблока, но не указал обязательное требование об установке заглушек на арматуре при газоопасных работах. Мастер по ремонту оборудования, в свою очередь, приступил к работам без соблюдения необходимых мер безопасности.

При выполнении ремонта фильтросепаратора в помещении пункта подготовки газа произошёл резкий выброс газа, за которым последовали взрыв и пожар. На месте погиб 55‑летний слесарь. Ещё двое работников — мужчины 45 и 66 лет — получили тяжёлые травмы и позднее умерли в больнице.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Сейчас решается вопрос о назначении уголовного дела к судебному рассмотрению.