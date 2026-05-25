Кричал и ругался матом: пассажира в Храброво задержали за хулиганство

Транспортная полиция Калининграда задержала 57‑летнего пассажира рейса Санкт‑Петербург — Калининград за мелкое хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошёл на стоянке воздушных судов в аэропорту Храброво. Сотрудники службы пассажирских перевозок вызвали полицию после того, как мужчина начал нарушать порядок на борту и демонстрировать явное неуважение к окружающим — он ругался матом и вёл себя агрессивно по отношению к бортпроводникам.

По информации транспортной полиции, сотрудники специализированного отделения по обеспечению общественного порядка сопроводили нарушителя в дежурную часть линейного отдела на воздушном транспорте. В отношении авиапассажира составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Максимальное наказание по этой статье — до 15 суток ареста.