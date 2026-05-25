В Балтийске 19‑летний мототехник забрал питбайк якобы на техобслуживание, но потом обменял на мопед

В Балтийске сотрудники полиции изъяли у местного жителя похищенный у женщины питбайк. Молодой человек забрал транспорт под видом ремонта и попытки выкупить его, но не выполнил обещаний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в понедельник, 25 мая.

В отдел полиции обратилась 46‑летняя жительница города. Она рассказала, что 19‑летний мототехник предложил провести техобслуживание её питбайка и позже выкупить его. Женщина согласилась, однако ни ремонта, ни денег, ни самого транспортного средства так и не увидела.

Полицейские установили, что злоумышленник распорядился чужой техникой по своему усмотрению — он обменял её на мопед. В ходе проверки транспорт изъяли и готовят к возврату владелице в установленном законом порядке.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.