Малышка ударилась головой: в Калининграде мама и дочь получили травмы, упав в резко затормозившем автобусе

В Калининграде женщина и её маленькая дочь упали в резко затормозившем автобусе, девочку увезли в больницу. Об этом «Клопс» сообщили в Госавтоинспекции региона, подробности рассказал источник в экстренных службах.

По данным ГАИ, ДТП произошло в понедельник, 25 мая, около 10:30 вблизи дома 99 на ул. Горького. 39-летняя женщина получила травму грудной клетки, а её маленькая дочь ударилась головой. Мать отказалась от госпитализации, а девочку с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму бригада скорой помощи увезла в Детскую областную больницу.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. В ведомстве выясняют обстоятельства произошедшего.