В порту Усть-Луга предотвратили теракт на газовозе, прибывшем из Бельгии

В порту Усть‑Луга Ленинградской области спецслужбы предотвратили теракт: на прибывшем из Антверпена газовозе обнаружили магнитные мины с семью килограммами взрывчатки каждая. Об этом, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ, пишет ТАСС в понедельник, 25 мая.

По данным ведомства, судно «Аррхениус» прибыло в Усть‑Лугу 20 мая для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. При осмотре подводной части корпуса водолазы нашли посторонние предметы на магнитах в районе машинного отделения.

После обследования подводным дроном специалисты межведомственной взрывотехнической группы установили: найденные устройства являются морскими магнитными минами промышленного производства. По данным ФСБ, масса пластичного взрывчатого вещества в каждой из них составила около семи килограммов. Взрыв мог привести к разрушению судна и тяжёлым последствиям в акватории порта.

В ходе опроса капитан сообщил, что перед разгрузкой в бельгийском порту Антверпен судно отправили на якорную стоянку почти на полтора суток из‑за объявленной забастовки. По оценке экспертов, установка взрывных устройств не могла произойти в российских водах — об этом также заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт и незаконном обороте взрывных устройств. Сейчас идут следственные действия и оперативно‑разыскные мероприятия, направленные на установление причастных.