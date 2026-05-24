Мотоциклист, пострадавший в аварии на Аллее Смелых, выехал на встречку через сплошную — Госавтоинспекция

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

44-летний водитель Suzuki, получивший травмы в ДТП на Аллее Смелых, перед столкновением выехал на встречную полосу. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём канале на платформе Макс в воскресенье, 24 мая.

Авария произошла накануне в 12:30 возле дома №203. По данным полиции, байкер нарушил требования разметки 1.1 и столкнулся с Ford, который ехал в том же направлении и поворачивал налево. За рулём легковушки находился 22-летний.