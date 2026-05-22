Не доплатила 200 тысяч: дело дошло до суда: в Калининградской области спор о стоимости щенка стал причиной суда

Жительница Москвы подала иск в Балтийский городской суд, потребовав взыскать деньги за продажу щенка породы «американский булли». Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в пятницу, 22 мая.

18 января 2024 года женщина заключила договор купли‑продажи с жительнице области. Стоимость щенка составила 350 тысяч рублей. При передаче животного покупательница внесла 150 тысяч рублей, а оставшиеся 200 тысяч обязалась выплатить до 30 марта 2024 года. Соответствующая расписка есть в материалах дела.

Как утверждает москвичка, деньги она так и не получила. Женщина просит взыскать с покупательницы долг в размере 200 тысяч рублей, проценты за период с сентября 2025 года — 56 572 рубля 73 копейки, а также проценты до дня фактического исполнения решения суда и госпошлину в 8 697 рублей.

Судебное заседание назначено на 3 июня.