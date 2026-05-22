В Калининграде начальника производства заподозрили в присвоении янтаря на 1,3 млн рублей

В Калининграде 32‑летний начальник производства предприятия по обработке янтаря подозревается в присвоении камня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 42‑летний генеральный директор компании. Он рассказал, что на одном из этапов производства исчезал янтарный товар, который позже появлялся на сайте бесплатных объявлений.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что с января по декабрь 2025 года начальник производства, имея свободный доступ к сырью, похищал янтарный полуфабрикат и передавал его посреднику для продажи. Ущерб предприятию превысил 1,3 млн рублей.

Большая часть похищенного уже изъята и будет возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.