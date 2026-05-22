«Лёгкий заработок» обернулся потерей 6,3 млн рублей: женщина в Калининграде стала жертвой схемы с криптовалютой

36-летняя жительница Калининграда потеряла более 6,3 млн рублей, поверив в обещания быстрого заработка на криптовалюте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, всё началось с сообщения в мессенджере: незнакомец предложил женщине вложить деньги в криптовалюту и уверял, что доход будет большим и быстрым. Схема выглядела убедительно — потенциальной жертве показывали «растущий» баланс и обещали лёгкий вывод средств.

Женщина начала переводить деньги через банковское приложение. Чтобы увеличить «прибыль», она заняла крупную сумму у родственников. Когда пришло время вывести якобы заработанные средства, «брокеры» пропали, доступ к аккаунту исчез.

Общий ущерб составил более 6,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).