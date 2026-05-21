В Калининграде осудили переводчика, укравшего 40 тысяч долларов у директора корейской компании

В регионе вынесли приговор 36-летнему переводчику, который обманул директора корейской компании и украл 40 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в четверг, 21 мая.

В октябре 2025 года москвич откликнулся на объявление в интернете: руководителю корейской компании, выполнявшей монтажные работы на строящейся гигафабрике в Неманском районе, требовался переводчик. Мужчина, свободно владевший корейским языком, предложил свои услуги и был принят на работу.

Делегация из семи человек во главе с директором компании остановилась в отеле в Краснознаменске. Переводчик знал, что у руководителя при себе значительная сумма наличных, которую тот хотел сдать на хранение в сейф. В момент передачи денег мужчина умышленно исказил перевод: директор сообщил, что распоряжаться средствами может только он, однако переводчик объяснил администратору, будто право доступа к сейфу имеет и он сам. Позднее он получил ключ и забрал из сейфа 40 тысяч долларов (примерно 3,5 млн рублей).

Спустя несколько недель, 8 декабря, уже на территории строящегося объекта, он пообещал одному из рабочих купить в Москве ноутбук. На самом деле выполнять обещание мужчина не собирался. Поверив словам переводчика, потерпевший перевёл ему 64 тысячи рублей, которые злоумышленник присвоил.

Подсудимый признал вину. Его действия квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и мошенничество с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Суд учёл смягчающие обстоятельства: явку с повинной по одному из эпизодов, признание вины, помощь пожилым родителям и семье супруги, наличие заболевания и положительные характеристики.

Итоговое наказание — 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.