В Калининграде директора фирмы заподозрили в мошенничестве при утилизации отходов с нефтепродуктами

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде возбуждено уголовное дело о мошенничестве при утилизации отходов с содержанием нефтепродуктов. Фигурантом стал исполнительный директор компании, занимавшейся сбором, транспортировкой и обезвреживанием таких отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 21 мая.

Фирма заключила контракт с крупной компанией и обязалась утилизировать отходы в полном объёме. Однако, как полагают оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с УФСБ, вместо полноценной утилизации отходы — так называемые льяльные воды — попросту сливали в очистные сооружения Калининграда. Несмотря на это, руководитель компании выставлял контрагенту счета, будто работы выполнены в соответствии с контрактом.

В результате, по версии следствия, организация получила более 3 млн рублей, используя мошенническую схему. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Параллельно устанавливается ущерб, причинённый водным объектам, после чего будет принято процессуальное решение.