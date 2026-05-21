На Суворова велосипедист попытался проскочить перед микроавтобусом, но попал под колёса

В Калининграде 60-летний велосипедист попытался проскочить перед микроавтобусом, но попал под колёса. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в четверг, 21 мая, около 15:07 в районе дома №110 по ул. Суворова. Водитель микроавтобуса «допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении и допустил выезд перед транспортным средством». Пострадавший мужчина получил травмы, его увезли в больницу.

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.