В Калининграде мужчина получил большой срок за надругательство над маленькой падчерицей

В Калининграде 46-летний местный житель получил большой срок за надругательство над маленькой падчерицей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда в четверг, 21 мая.

По данным следствия, утром 10 февраля 2025-го пьяный мужчина совершил в квартире «действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2016 года рождения». На заседании калининградец вину не признал. Суд квалифицировал его поступок по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего 14 лет»).

При назначении наказания суд учёл состояние здоровья подсудимого как смягчающее обстоятельство. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии опьянения. Мужчине назначили 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также один год ограничения свободы после освобождения. Приговор пока не вступил в законную силу.