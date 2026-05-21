В Гурьевском районе суд оштрафовал мужчину, бросавшего камни и кости в ребёнка-инвалида

Жителя одного из посёлков Гурьевского района признали виновным в побоях: во время конфликта с соседями 3 мая 2024 года мужчина бросал кости животных в салон автомобиля, где находился семилетний ребёнок. Об этом «Клопс» рассказала мама мальчика.



Мировой суд Гурьевского района оштрафовал 50-летнего жителя посёлка на восемь тысяч рублей по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Смягчающим обстоятельством стало наличие у него несовершеннолетних детей.

Решение было вынесено в конце апреля, на днях постановление появилось в распоряжении «Клопс». Как следует из документа, мама мальчика остановила автомобиль напротив дома соседей, чтобы пристегнуть сына. В этот момент между ней и соседкой начался конфликт. По словам матери ребёнка, сначала в машину стали бросать гравий, а затем мужчина начал кидать кости в открытое окно. Несколько из них попали в лицо и руку мальчика. У ребёнка пошла кровь из носа, он испугался и заплакал.



В суде женщина рассказала, что после случившегося у сына начался приступ: «Он стал задыхаться». Ребёнка отвезли в больницу, где врачи диагностировали ушиб носа, гематому локтевого сустава и ссадины.



Сам обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что не бросал кости в ребёнка, а лишь собрал их с дороги и положил в салон автомобиля. По его версии, травмы мальчик мог получить, когда мать выбрасывала кости обратно через окно.



Суд счёл эти доводы несостоятельными. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, повреждения у ребёнка могли образоваться именно от ударов тупыми предметами. Кроме того, на записи видно, как мужчина поднимает их с земли и подходит к машине соседей.



Мама пострадавшего мальчика добавила, что решение суда вынесено за несколько дней до окончания срока давности привлечения к административной ответственности.

«С сентября 2025 года сотрудники полиции не могли правильно оформить протокол и суд неоднократно возвращал его полицейским для устранения ошибок. Только в конце апреля документ приняли и заседание состоялось», — рассказала собеседница «Клопс».