В Калининграде застройщик выплатил дольщику миллионную неустойку после ареста имущества

Строительная компания в Калининграде заплатила дольщику миллионную неустойку за затягивание сроков сдачи апартамента. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону в четверг, 21 мая.

Мужчина полностью оплатил нежилое помещение площадью 46 кв. м по договору долевого участия, однако застройщик так и не передал объект даже спустя два года после установленного срока. Суд обязал фирму выплатить 1 млн рублей, и исполнительный документ направили в отделение судебных приставов. Добровольно исполнять решение компания не стала, поэтому приставы арестовали её счета и ввели запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего юрлицу имущества: помещений, машино-мест, здания и автомобиля Geely Monjaro 2024 года выпуска.



После введённых ограничений организация погасила задолженность в полном объёме и перечислила исполнительский сбор — 122 тыс. рублей. Средства в ближайшее время поступят дольщику и в бюджет страны.