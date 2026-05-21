Трёхлетнюю девочку, которая уехала из дома на беговеле и пропала на два дня, нашли у реки в Тульской области

В Тульской области нашли живой трёхлетнюю девочку, которая два дня назад уехала из дома на беговеле и пропала. Об этом со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» пишет ТАСС в четверг, 21 мая.

Пешая поисковая группа обнаружила девочку возле реки. Сейчас её эвакуируют, угрозы жизни и здоровью нет. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства исчезновения.