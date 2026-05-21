В Калининграде машина сбила 16-летнего велосипедиста, подросток попал в больницу с травмой головы

В Калининграде 16-летний велосипедист попал под колёса машины и оказался в больнице. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы, а также источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло вечером в среду, 20 мая, на перекрёстке улиц Петра Панина и Жукова. «Реанимация была на месте, мальчику оказывали помощь, потом увезли в больницу», — добавил проезжавший мимо свидетель, пояснив, что сам момент ДТП не видел, а лишь наблюдал последствия.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что бригада медиков скорой помощи госпитализировала пострадавшего в Детскую областную больницу. Состояние подростка на тот момент оценивалось как средней степени тяжести. На момент оказания помощи он был в сознании. У мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга, травма кисти, ушиб голеностопного сустава.