В Тульской области вторые сутки ищут трёхлетнюю девочку, её беговел нашли у реки

В Тульской области вторые сутки ищут трёхлетнюю девочку, которая уехала из дома на беговеле и пропала. Об этом, ссылаясь на региональное управление СК, пишет «Газета.Ru» в четверг, 21 мая.

Ребёнок пропал в рабочем посёлке Дубна. Девочка уехала кататься на беговеле с улицы Калинина, родители забили тревогу, когда она не вернулась вовремя. Транспорт пропавшей нашли у реки в нескольких километрах от семейного дома. На место вызвали водолазов, им предстоит обследовать водоём.

На месте развернули штаб, к поискам подключились полиция, СК и МЧС, пишет ТАСС. В «ЛизаАлерт» уточнили, что сейчас в штабе зарегистрировались 21 доброволец тульского отряда и 74 местных жителя. После исчезновения ребёнка следователи возбудили уголовное дело.