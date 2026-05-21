«Отец заплакал и встал перед сыном на колени»: как и почему в Калининградской области теряются дети

25 мая — Международный день пропавших детей, когда принято вспоминать тех, кто не вернулся домой, исчез навсегда. Акции проходят в десятках городов, в нашем регионе мероприятие организуют волонтёры ПСО «Запад». Чем важна эта дата, «Клопс» рассказали в поисковом отряде. За год поисковики-волонтёры получают около 600 заявок о пропавших людях. Треть из них связана с исчезновением детей и подростков.

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Убежал в одном свитере Инфорг «Запада» Олеся Плачинта занимается поиском людей десять лет. Она стала свидетелем сотен семейных драм и конфликтов, где были замешаны дети и подростки. Поиски 15-летнего Кирилла (имя изменено) стали для участницы отряда одними из самых тяжёлых за всё время работы. Мальчика нашли живым, но те события Олеся помнит до сих пор. Поиск подростка начался осенью. На улице было холодно, а школьник ушёл из дома после ссоры с матерью. Родители Кирилла были в разводе, у каждого появилась новая семья и дети, а самому мальчику не хватало внимания отца. «Помню фото: красивый мальчик. Родные говорят, что он тихий, замкнутый. Мама поругала за плохие отметки, грязь в комнате — тот убежал в одном свитере», — рассказывает собеседница. По словам Олеси, семья тяжело переживала исчезновение подростка, но при этом родственники постоянно обвиняли друг друга. Мама жалуется на отца, а тот обвиняет бывшую жену... Родители друг на друга гонят, а ребёнок в итоге один. Вот все собрались, ищут, с ног сбились, все заброшки облазили, все соседние СНТ. Плачут, переживают», — вспоминает волонтёр. Во время поисков Олеся связалась с классным руководителем Кирилла. Выяснилось, что подросток хорошо учится и дружит только с одной девочкой. Волонтёр позвонила её матери. Разговор показался ей странным: женщина спокойно говорила о пропаже школьника, хотя уверяла, что переживает за него. Во время беседы Олеся услышала слова «хлеб», «свежий» и «трубочка со сгущёнкой» — и поняла, что мать девочки работает в магазине. Оказалось, что дочь собеседницы в день исчезновения Кирилла тоже не пришла в школу. Я прямо почувствовала, что женщина что-то знает и оберегает мальчишку», — говорит волонтёр. Несколько участников поискового отряда отправились к школе, где учились дети, и начали проверять ближайшие магазины. «И вот заглядываю в очередную хлебную палатку, а внутри вижу Кирилла. Я аккуратно отошла, чтобы не спугнуть, и сразу звоню папе. Это были такие слёзы! Он примчался, на колени перед сыном встал, и Кирилл там рыдал», — вспоминает Олеся. Позже выяснилось, что после побега подросток пошёл в компьютерный клуб. Оттуда он написал подруге, а та предложила укрыться у её семьи. «До сих пор перед глазами одинокий мальчишка в холод в одной кофте и его ругающиеся родители, которые оскорбляли друг друга», — признаётся собеседница.

Нужно научиться слышать своих детей Около двух лет назад были поиски подростка Саши (имя изменено), который воспитывался отцом. Папа и сын были очень близки, постоянно вместе — рыбалка, отдых, семейные поездки. Даже по странице папы во «ВКонтакте» было видно, как он дорожит сыном. Но потом у мужчины появилась женщина с собственным ребёнком. По словам Саши, она начала буквально выживать мальчика из семьи, уничтожать его морально, могла толкнуть, ударить. Подростку было около 14 лет — тяжёлый возраст: гормоны, эмоции. В какой-то момент он написал отцу сообщение: «Я вам всем делаю плохо и ухожу». «Я тогда позвонила Саше, он не ответил, — продолжает Олеся. — Написала ему, что готова поддержать его и что он может со мной поговорить. Он перезвонил. В это время его уже искали близкие, полиция и волонтёры. Я предложила встретиться и сразу пообещала: папу приводить не буду, поговорим вдвоём. Мы зашли в кафе, пили чай. Он очень плакал, рассказывал, как новая пассия отца оскорбляла и унижала его. В тот день у него был день рождения — я знала об этом, а он забыл. Я попросила принести маленький торт со свечкой, Саша сидел и плакал. Конечно, я успокоила мальчика, сообщила полиции, близким. За ним приехали, он вернулся домой. Потом я всё-таки позвонила его отцу. Сказала, что думаю об этой ситуации, объяснила, что сейчас сыну как никогда нужен именно он. Очень надеюсь, что он меня тогда услышал. Многим кажется, что подростки проблемные, а на самом деле это не проблемы: нам надо просто научиться понимать своих детей и слышать их».

Тревожные сообщения и подозрительные друзья Олеся вспоминает свой первый поиск, после которого она стала волонтёром, — загадочное исчезновение 14-летней школьницы в декабре 2016 года. Она не вернулась домой после уроков, а спустя три месяца её тело нашли в заливе. Девочка росла в благополучной семье, хорошо училась и была старшиной класса. «В день исчезновения Кристина (имя изменено) вместе с мамой ехала на автобусе в школу. Кристина вышла, а мама поехала дальше на работу. После учёбы девочка не вернулась», — рассказывает инфорг. Когда начались поиски, выяснилось, что школьница общалась в интернете с подозрительными людьми. В её переписках нашли тревожные сообщения, а дома остались рисунок подводного мира и записка с депрессивным содержанием. Олеся говорит, что в то время в интернете активно распространялись опасные сообщества, где подростков втягивали в психологические игры и манипулировали ими. «Было много страшных ситуаций по всей России — десятки детей пропадали и гибли. Тысячи психов подключились к этому пугающему тренду — управлять детьми. Я узнала, что девочки-подростки отправляли неизвестным «друзьям» фото в нижнем белье, а потом их начинали шантажировать», — говорит Олеся. По словам волонтёра, мать пропавшей девочки тяжело переживала случившееся: писала обращения к дочери в соцсетях, привлекала гадалок и экстрасенсов, пыталась найти хоть какую-то информацию. Олеся начала изучать подростковые сообщества в интернете. Она вспоминает, что находила страницы детей, которые публиковали опасный контент и выполняли задания неизвестных кураторов. «Меня очень затронула эта тема — в школах не было профилактики, с детьми не работали профессионалы. Я находила группы, комментарии, фотографии детей на крышах. Пошла к уполномоченной по правам ребёнка, принесла распечатки переписок и потребовала срочно заниматься этой проблемой», — рассказывает Плачинта. По её словам, в тот период тема опасных интернет-сообществ стала федеральной. Родители подростков добились встречи с президентом, а вскоре Роскомнадзор начал блокировать подобные группы. «В стране появилось такое понятие, как кибербезопасность, детям стали рассказывать об угрозах в интернете», — говорит инфорг. Олеся Плачинта уверена: профилактика и открытое обсуждение угроз помогают спасать подростков. А благодаря публикациям о деятельности отряда, отношение к поисковикам со стороны организаций и жителей региона заметно изменилось. «Раньше попросить записи с камер магазина или учреждения была целая проблема — теперь нам идут навстречу», — отмечает она.

Дети теряются по разным причинам: садятся не на тот автобус или проезжают свою остановку; боятся выйти в незнакомом месте и стесняются обратиться за помощью; теряются в толпе — на пляже, в парке, торговых центрах, на массовых мероприятиях; отходят от взрослых на дачах, в лесополосе, во дворах; оказываются в опасной ситуации и становятся жертвами несчастного случая; уходят из-за конфликтов в семье. Чаще исход благополучный, но каждая минута, пока ребёнок один, — риск. Почему важна реакция окружающих Руководитель ПСО «Запад» Екатерина Преснякова сотни раз участвовала в поисках детей и подростков. Она вспоминает историю мальчика из Чкаловска, который часами колесил по городу, пересаживаясь из одного автобуса на другой. Сначала его заметили пассажиры, потом кондукторы. Только благодаря внимательности взрослых ребёнка быстро нашли.



Но так происходит не всегда. Нередко дети понимают, что ошиблись с маршрутом, но остаются в автобусе до конечной — просто потому, что боятся выйти и попросить о помощи. А если наступают сумерки, погода портится или садится телефон, ситуация становится опаснее.



Во время пляжного сезона объявлений о потерявшихся детях невероятное количество, признаётся Екатерина. Большая толпа, многодетная семья — взрослые часто упускают ребёнка из виду. Но какие бы ни были причины, родители всегда несут основную ответственность за жизнь своего чада. «Безопасность начинается со взрослых, которые рядом», — убеждена волонтёр. Она призывает взрослых быть внимательнее к детям: «Видите ребёнка одного поздно вечером или в транспорте — спросите, всё ли в порядке. Если кажется, что ребёнок потерялся или растерян — предложите помощь и сообщите в экстренные службы. В толпе обращайте внимание на детей, которые идут без сопровождения, смотрят по сторонам, плачут или явно ищут кого-то. Наблюдаете на водоёмах детей без взрослых — присмотритесь к ним, поговорите и сделайте замечание, если место опасное. Часто трагедии можно предотвратить одним внимательным вопросом».

Горе матери не забыть Екатерина вспоминает несколько трагедий, случившихся с детьми на водоёмах Калининградской области: гибель подростка из детского дома на побережье Зеленоградска, поиски утонувшей 12-летней девочки в Знаменске. Невозможно забыть её мать, тихо плачущую на берегу. Не забыть, как мы нашли под водой тело, ушедшее на глубину восемь метров. Как тянули на лодке погибшего ребёнка к берегу, её длинные волосы и огромные ресницы... Как в полной тишине около часа возвращались к машинам, не в состоянии проронить ни слова», — с ужасом вспоминает Екатерина, мать троих детей. Руководитель отряда помнит и убитого мальчика из Черняховска, поиски которого объединили сотни людей. «Среди ночи выходили на помощь и искали ребёнка. Смысл всех таких мероприятий в том, чтобы каждый задумался о своей личной роли в таких ситуациях», — отметили волонтёры. Волонтёр убеждена, что даже если школы и родители будут постоянно напоминать о правилах, дети не перестанут попадать в сложные ситуации, лазать по стройкам и заброшкам, ходить по льду, купаться и уходить далеко от дома. «Поэтому ключевую роль играет не только обучение детей, но и участие взрослых, которые находятся рядом в момент, когда ребёнку нужна помощь».

Поиски утонувшей девочки в Знаменске. Фото: ПСО «Запад»

Гибнет около полутора тысяч ежегодно Президент общероссийского Фонда и руководитель Ассоциации «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв рассказал «Клопс», что в России ежегодно поступает от 40 до 50 тысяч заявлений о пропаже детей. В эту статистику входят исчезновения в торговых центрах, самовольные уходы из дома, похищения, несчастные случаи и другое. По словам эксперта, статистика за последние 15 лет заметно менялась: цифры колебались от 30 до 50 тысяч заявлений ежегодно. «Мы считаем, что в год в стране пропадает порядка 40-50 тысяч детей. Большая часть их находится. Часть детей переходит в розыск на следующий год», — отметил собеседник. В статистику входят и случаи, когда один из родителей увозит ребёнка вопреки решению суда о месте жительства. Кроме того, не все семьи обращаются в полицию: некоторые опасаются внимания инспекторов ПДН и возможных штрафов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По оценкам организации, число заявлений о пропаже детей напрямую связано с численностью населения региона. В среднем показатель составляет около 0,04% от общего числа жителей. Эксперт подчеркнул, что ежегодно в России погибают около полутора тысяч детей, чья история начиналась именно с заявления о пропаже. Причины трагедий разные — от несчастных случаев до преступлений. Среди самых опасных увлечений подростков он назвал зацепинг, руфинг и диггерство. «Дети лазают по высотным объектам, забираются на поезда, спускаются в подземные коммуникации. К сожалению, регулярно гибнут вследствие падений, ударов током, обвалов и других происшествий», — рассказал специалист. Отдельную опасность представляют открытые люки, строительные ямы, заброшенные объекты и водоёмы. По словам эксперта, дети часто тонут практически бесшумно. «Это миф, что человек успевает кричать и махать руками. Ребёнок может захлебнуться и уйти под воду за считанные секунды», — отметил Дмитрий. Основной причиной большинства происшествий собеседник назвал невнимательность взрослых: «Ребёнок всегда должен быть в поле зрения». Эксперт советует с раннего возраста объяснять ребёнку базовые правила безопасности: не отходить далеко от родителей, останавливаться перед дорогой, обращаться за помощью только к людям в форме — полицейским, охранникам или сотрудникам магазинов. Специалист рекомендовал класть маленьким детям в карман записку с номером телефона родителей на случай, если ребёнок потеряется и растеряется. Эксперт обратил внимание на новую угрозу — мошенников, которые всё чаще выходят на связь с детьми через интернет и могут склонять их к побегу из дома или использовать в преступных схемах.