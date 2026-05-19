Не идёт на контакт и ничего не объясняет: как нашли пропавшего в Калининграде 12-летнего мальчика

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

12-летнего мальчика, пропавшего 18 мая в Калининграде, нашли на улице Нарвской. Из-за особенностей психики он не идёт на контакт и не может ничего пояснить. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Калининградской области, вечером 18 мая в отдел полиции по Ленинградскому району поступило заявление от местной жительницы о пропаже её сына. Полицейские незамедлительно приступили к поискам.

Мальчика обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы. По данным источника, раньше семья жила на Нарвской, там же школьника заметили бывшие соседи.

Полицейские установили, что никаких противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось. На учёте ПДН семья не состояла. В отношении матери составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). У мальчика есть сестра 2017 года рождения.