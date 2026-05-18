Пожарные потушили загоревшуюся станцию техобслуживания в Балтийском переулке

В Калининграде сотрудники МЧС потушили пожар на станции техобслуживания в Балтийском переулке. Об этом региональное управление ведомства сообщило в своём канале на платформе Макс в понедельник, 18 мая.

На месте работали 20 спасателей и шесть спецмашин. К моменту прибытия площадь возгорания достигла 150 м2. Из здания вынесли два пропановых, столько же углекислотных и три ацетиленовых баллона, после чего открытое горение ликвидировали.

Огонь полностью уничтожил две легковушки, ещё одна получила повреждения. Пострадавших нет, причину случившегося установят органы дознания.