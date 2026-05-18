Мужчине, погибшему под колёсами электрички на Сельме, было 60 лет

Мужчине, погибшему после наезда электрички Светлогорск — Калининград в районе Сельмы, было 60 лет. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 18 мая.

Инцидент произошёл накануне в 18:38 на перегоне Чкаловск — Калининград-Северный. По данным КЖД, машинист экстренно затормозил, когда заметил человека, сидевшего на путях перед электричкой. Локомотивная бригада подавала звуковые сигналы, но мужчина не реагировал. Избежать наезда не удалось, после столкновения он остался лежать без признаков жизни.

На место вызвали медиков и правоохранителей. Электричка продолжила движение по маршруту с отклонением от графика на 14 минут.

В КЖД также отметили, что в мае число экстренных торможений из-за людей на путях на 30% превысило средний показатель за предыдущие месяцы. Только за 17 число машинисты пригородных поездов ещё дважды резко останавливали составы, но в этих случаях никто не пострадал.