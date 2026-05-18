В Калининграде загорелась станция техобслуживания, на месте работают пожарные (фото)

В Калининграде в Балтийском переулке загорелась станция технического обслуживания. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы в понедельник, 18 мая.

О ЧП стало известно около 15:10. Свидетели сообщают о густом чёрном дыме над автосервисом. К месту возгорания прибыли несколько пожарных машин и скорая помощь. Рядом со станцией остаются припаркованные автомобили, на территории работают спасатели. Данных о пострадавших пока нет.

В региональном управлении МЧС «Клопс» подтвердили, что горит автосервис. Площадь пожара составляет 70 м2, на месте работают экстренные службы. Пострадавших нет.