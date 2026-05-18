В Калининграде бизнесмен взял у оптовика рыбу на 630 тысяч рублей и счёл ненужным расплачиваться

В Калининграде предприниматель приобрёл у оптовика рыбную продукцию на сумму свыше 630 тысяч рублей и не стал рассчитываться за товар. Об этом в телеграм-канале регионального УФССП пишут в понедельник, 18 мая.

Поставщик обратился в суд, который постановил взыскать с покупателя долг и неустойку — всего 945 тысяч рублей. Добровольно платить бизнесмен не стал, поэтому приставы арестовали его счета и изъяли автомобиль Honda. Лишь после этого мужчина разобрался с обязательствами. Чтобы вернуть машину и снять ограничения, ему также пришлось заплатить исполнительский сбор — 113 тысяч рублей.