На Автомобильной легковушка сбила 26-летнюю девушку на мотоцикле (обновлено)

В Калининграде на перекрёстке улицы Автомобильной и Летнего проезда Volkswagen сбил мотоциклистку. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в четверг, 14 мая.

Об аварии стало известно примерно в 8:30. По словам свидетелей, мотоциклистка ехала по главной дороге, а легковушка выезжала со второстепенной. После столкновения на участке собралась небольшая пробка, на место приехала скорая.

Как рассказал «Клопс» источник в экстренных службах региона, пострадавшей 26 лет. У неё диагностировали лёгкие травмы, от госпитализации девушка отказалась.

Обновлено в 9:05

Как сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок в своём телеграм-канале, из-за аварии на Автомобильной перекрыт проезд общественного транспорта в сторону центра. Автобусы №11 и №34 временно идут по улицам Павлика Морозова, Коммунистической, Киевской и далее по действующим схемам.