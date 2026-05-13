В Краснознаменске 18‑летний юноша решил угнать машину у знакомой, но попался

В Краснознаменске задержали 18‑летнего местного жителя, который без разрешения уехал на машине своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в среду, 13 мая.

С заявлением в полицию обратилась 29‑летняя женщина. Она рассказала, что её иномарка, припаркованная во дворе дома, пропала. Оперативники установили: накануне у неё в гостях был 18‑летний знакомый, с которым они вместе выпивали. Потерпевшая проводила молодого человека, а позже заметила, что её Audi исчезла.

По данным полиции, юноша увидел ключи, оставленные в замке зажигания, и решил уехать на машине, не предупредив хозяйку. Его задержали сотрудники ГИБДД на улице Почтовой. Автомобиль изъяли — его вернут владелице в установленном порядке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.