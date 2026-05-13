Две калининградки попались на мошенничестве с соцконтрактом на разведение скота

Полиция выявила в Калининграде мошенничество при оформлении соцконтракта на разведение крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в среду, 13 мая.

По версии следствия, 30‑летняя жительница города в июне прошлого года заключила с центром соцзащиты договор на развитие предпринимательства и после подачи необходимых документов получила 350 тысяч рублей господдержки. Средства предназначались для покупки оборудования и крупного рогатого скота.

Как установили сотрудники отдела экономической безопасности, женщина не исполнила условия контракта. В ходе проверки выяснилось, что в схеме участвовала её 40‑летняя знакомая. По данным полиции, они заранее договорились, разделили полученные деньги и потратили их по собственному усмотрению.

В отношении обеих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.