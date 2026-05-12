Напал ротвейлер: суд взыскал компенсацию мужчине‑инвалиду в Советске

В Советске суд обязал владельца ротвейлера выплатить компенсацию мужчине‑инвалиду, которого животное укусило во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области во вторник, 12 мая.

Проверка установила, что в августе 2025 года возле дома на улице Капитана Сизова на 42‑летнего местного жителя напала собака породы ротвейлер. Хозяин выгуливал животное без намордника. Укусы оставили на теле пострадавшего раны.

Прокуратура обратилась в суд с иском о защите прав пострадавшего, и решение было принято в его пользу. Владелец собаки обязан выплатить мужчине 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.