В Калининградской области ищут 17-летнего подростка, пропавшего 7 мая

В Калининградской области ищут 17-летнего Эдгара Майера, который пропал 7 мая. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Подросток не выходит на связь с родными. Он может находиться в Калининграде или Зеленоградске.

Рост пропавшего — 174 см, он худощавого телосложения, с короткими русыми волосами и зелёными глазами. Был одет в чёрный спортивный костюм и такого же цвета кепку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444; 02; 102; 112.